Abbia visto Fractured, thriller con Sam Worthington, rilasciato da poco su Netflix. Questa è la nostra recensione.

Fractured è stato diretto da Brad Anderson. Nel cast spazio per Sam Worthington, Lily Rabe, e la piccola Lucy Capri. La produzione è affidata alla Koji Productions.

Ray Monroe è un padre di famiglia affettuoso e premuroso, in viaggio su una strada semi deserta insieme alla moglie e alla piccola Perry. Durante una sosta in una stazione di servizio la figlia Perry subisce un incidente e dopo ore ed ore di attesa in ospedale la famiglia di Ray scompare misteriosamente.

Il Commento

L'impostazione del film segue una linea temporale fluida, interrotta in qualche occasione dai flashback del protagonista che confonde la realtà con l'illusione. Le atmosfere crude e fredde collocano l'ambientazione della pellicola in un universo parallelo e statico, come se il tempo esterno ed interno della mente di Ray si sia interrotto.

La mente umana è una materia che il regista Brad Anderson conosce bene, e che ha già dimostrato di saper maneggiare in altri film come L'uomo senza sonno (con la star Christian Bale, la cui interpretazione e la dieta dimagrante lo hanno reso ulteriormente famoso) e Transsiberian del 2008. Anche in questo suo ultimo film la psicologia umana è la protagonista, e l'attore principale interpreta una vittima di un forte trauma psicologico, che lo porta ad avere allucinazioni e un rifiuto categorico della realtà.

L'interpretazione di Sam Worthington, noto al grande pubblico soprattutto per il film Avatar di James Cameron (2009), riesce a ben rappresentare sullo schermo un personaggio disperato per la perdita della sua famiglia, ma con dei lati oscuri e inquietanti. A supporto della sua interpretazione compaiono Lily Rabe (nei panni della moglie Joanne Monroe) e Lucy Capri che interpreta la piccola Perry.

A nostro avviso, nonostante una trama interessante e la buona interpretazione del protagonista, Fractured non convince pienamente i fan del genere thriller, sempre attenti ai minimi particolari e ai piccoli dettagli, anche perchè in quest'occasione rischiano da subito di rivelare troppo e subito.

Fractured (2019) 3 Summary Ray Monroe è un padre di famiglia affettuoso e premuroso, in viaggio su una strada semi deserta insieme alla moglie e alla piccola Perry. Durante una sosta in una stazione di servizio la figlia Perry subisce un incidente e dopo ore ed ore di attesa in ospedale la famiglia di Ray scompare misteriosamente.