Dal 30 marzo 2026 torna al Cinema Troisi di Roma FR*CINEMA, il festival di cinema queer organizzato da Arcigay Roma e Fondazione Piccolo America a cura di Pietro Turano, con il supporto dei fondi Otto Per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Giunto alla sua terza edizione, FR*CINEMA consolida il proprio ruolo nel panorama culturale italiano con una visione sempre più internazionale e una forte attenzione alla produzione e alla formazione delle nuove generazioni di filmmaker.

Il cuore del programma è composto da otto serate di proiezioni, ognuna con un cortometraggio e un lungometraggio mai distribuiti o poco diffusi in Italia, accompagnati da incontri con ospiti di rilievo del panorama artistico e culturale.

Programma e ospiti del festival cinema queer Roma

Tra gli appuntamenti principali della nuova edizione:

Inaugura la rassegna Robin Campillo presentando 120 Battiti al Minuto, Céline Sciamma porta il director’s cut di Tomboy in première italiana, mentre Zackary Drucker presenta in anteprima europea ENIGMA, documentario HBO su una delle figura più iconiche e controverse del panorama artistico europeo: Amanda Lear. Première italiana anche per il documentario Mickey & Richard di Ryan A. White / A.P. Pickle.

Il programma si arricchisce inoltre della presenza di Bartholomew Sammut, senior programmer Panorama Berlinale e Teddy Award Coordinator, a conferma del costante dialogo del festival con le più importanti realtà del cinema queer internazionale.

FR*CINEMA rafforza il proprio impegno produttivo con un concorso gratuito per cortometraggi under 35, che nel 2026 introduce una doppia premialità: 15.000 euro di contributo produttivo per la realizzazione di un corto di finzione e 10.000 euro per il miglior corto documentario. Ai premi in denaro si affiancano un abbonamento annuale a MUBI, una giornata in teatro di posa presso gli spazi di Video Artists, il supporto di un EcoMuvi manager con relativa certificazione ACCREDIA per la sostenibilità ambientale e la proiezione del film al Cinema Troisi.

Completa il progetto un ciclo di workshop gratuiti rivolti a chi partecipa al concorso, per un totale di 10 ore di formazione con professionisti dell’industria cinematografica, dedicati a sceneggiatura, regia, produzione, distribuzione e audience design.

FR*CINEMA nasce da un’idea precisa: la cultura come spazio di riappropriazione. Attraverso il cinema queer, il festival promuove opere fuori dai circuiti mainstream e crea nuove opportunità di accesso, produzione e rappresentazione, parlando a un pubblico ampio e trasversale.

I numeri delle prime due edizioni confermano la crescita del progetto: oltre 6.000 presenze, 450 cortometraggi candidati e 50 ospiti coinvolti. L’ultima edizione è stata osservata come caso studio dall’Univestità di Roma La Sapienza.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusione, con spazi pienamente accessibili, film in versione originale sottotitolata, interpreti LIS e biglietti gratuiti per persone in condizioni di marginalità.

Gran Finale il 12 giugno 2026 con un evento speciale in Piazza di San Cosimato, nella cornice de Il Cinema In Piazza, con ospiti a sorpresa che verranno annunciati nelle prossime settimane.

FR*CINEMA è realizzato con il supporto dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Direzione artistica a cura di Pietro Turano.