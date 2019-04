La serie tv Gotham saluterà il suo pubblico il prossimo 25 aprile (negli Usa), a tal proposito Fox ha svelato oggi il trailer del finale di serie.

Col trailer ufficiale, Fox ha anche rilasciato quella che sarà la sinossi relativa al singolo episodio, intitolato per l’occasione “The Beginning“.

La serie si proietta 10 anni avanti nel futuro, quando Bruce fa ritorno a Gotham per l’inaugurazione della nuova Wayne Tower. Una serie di crimini portano Gordon a credere che il Pinguino e l’Enigmista stiano ricorrendo ai loro vecchi trucchi. Però quando Bullock viene incastrato in un omicidio, Gordon inizia a unire i pezzi e mette insieme una trama ancora più sinistra che sta oscurando la città, e una nuova figura emerge dalle ombre per essere l’eroe di cui Gotham ha disperatamente bisogno nel nuovo episodio “The Beginning… Gotham (Fox)

Gotham è una serie tv tratta dai fumetti DC Comics, e sviluppata da Fox e Warner Bros. Television. La quinta – ed ultima – stagione chiuderà definitivamente la serie, con Selina Kyle e Bruce Wayne lanciati verso la loro iconica trasformazione in Catwoman e Batman.

Nel cast dello di Gotham: Legend of the Dark Knight spazio per Ben McKenzie, Morena Baccarin, David Mazouz, Camren Bicondova, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor, Cory Michael Smith, Donal Logue, Chris Chalk, Erin Richards, Jessica Lucas, Nathan Darrow, Michelle Veintimilla, Shane West e Cameron Monaghan.

Sinossi. Con Gotham sull’orlo della totale anarchia e tagliata fuori dal resto del mondo, solo Jim Gordon, Bruce Wayne e alcuni eroi rimangono per cercare di riconquistare il controllo della città. Gli eventi raccontati nelle puntate sono ispirati a No Man’s Land e tra i villain che appariranno ci sono il Pinguino, l’Enigmista, le Sirene e Jeremiah, che hanno preso il possesso di alcune aree della città. L’ordine verrà ristabilito o regnerà il caos nella città di Gotham?

Gotham: Legend of the Dark Knight andrà in onda su Fox dal 3 gennaio del 2019.