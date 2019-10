La produzione del secondo spin-off di The Walking Dead (ancora senza un titolo) sono in corso da settimane, e le prime foto apparse in rete confermano che lo stato è anche molto avanzato.

Le immagini sono state rilasciate in via ufficiale da AMC, e mostrano i giovanissimi protagonisti intenti a vivere una certa normalità nonostante l'apocalisse zombie che si è abbattuta sulla Terra. Tra gli scatti, ne è presente anche uno che riguarda gli zombie.

The Walking Dead (Spin-off)

Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. Il debutto sugli schermi è previsto per il 2020.

La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt.