Valanga di foto ufficiali da Space Jam: a New Legacy

La rivista Entertainment Weekly ha diffuso le primissime foto ufficiali da Space Jam: a New Legacy, sequel del fortunato fantasy degli anni novanta.

Le immagini in questione mostrano LeBron James nei panni che furono di Michael Jordan nel film degli anni novanta. Con lui, nelle foto, spazio anche per il co-protagonista Don Cheadle, oltre che per i mitici Looney Tunes. Ecco le foto nella nostra gallery:

SPACE JAM: A NEW LEGACY

PRODUZIONE: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

AL CINEMA: Negli Usa dal 16 luglio 2021.