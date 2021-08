Ecco le prime foto ufficiali di Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Attraverso IGN sono state diffuse oggi le prime foto ufficiali di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il nuovo adattamento live-action della celebre saga videoludica targata Capcom.

Le immagini in questione mostrano alcuni dei protagonisti principali all’interno della celeberrima Villa Spencer, tra cui anche l’inquietante presenza di Lisa Trevor (Marina Mazepa), personaggio reintrodotto nella saga videoludica grazie al remake di Resident Evil del 2002. Gli altri protagonisti in foto sono: Leon Kennedy (Avan Jogia) e Claire Redfield (Kaya Scodelario), e Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Chris Redfield (Robbie Amell).

All’interno dell’inserto di IGN sono anche presenti alcune dichiarazioni del regista Johannes Roberts, una delle quali relative alle differenze tra il suo film e la saga con Milla Jovovich:

“Questo film non ha davvero nulla a che vedere con gli altri. Si è trattato di ritornare ai videogame e dare forma a un film che fosse più un horror che un action sci-fi come gli altri. Sono stato molto influenzato dal lavoro che è stato fatto col remake del secondo videogame e volevo davvero catturare quei toni così carichi d’atmosfera. Era davvero molto cinematografico […] Non c’è nulla di altamente tecnologico nella città di questo film. È un posto che sembra devastato. Volevo una Raccoon City che sembrasse come la città de Il Cacciatore: una città fantasma dimenticata dal resto del mondo […] Desideravo davvero tornare alle radici horror. Un film fatto di atmosfera e spavento e non di azione sfrenata.“

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Johannes Roberts, e sceneggiato da Greg Russo, e prodotto da James Wan. CAST: Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, e Neal McDonough sarà William Birkin, Donal Logue, Chad Rock, Lily Gao. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 novembre 2021.

TRAMA: Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, mentre un grande male fermentava sotto la superficie. Quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l’Umbrella e soprattutto sopravvivere alla notte. Ritornando alle terrificanti radici del famosissimo franchise di videogiochi Resident Evil, il fan e regista Johannes Roberts riporta in vita un franchise da un miliardo di dollari con una versione per una nuova generazione di fan.