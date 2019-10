Le riprese del reboot di Mortal Kombat sono attualmente in corso in Australia, ed il produttore Todd Garner ha regalato ai fan alcuni scatti dal set.

Le foto diffuse via social dal produttore non mostrano gli attori in azione, ma danno idea di quelle che saranno le locations di alcuni dei combattimenti presenti nel film tratto dalla celebre saga videoludica.

I tweet con foto in fondo al nostro articolo.

Mortal Kombat

Lo storico videogame alla base dell’adattamento porta in scena una serie di combattenti provenienti da diciotto reami pronti a scontrarsi a vicenda in duelli all’interno di un torneo. In passato la saga videoludica Mortal Kombat è già arrivata al cinema per ben due volte: Mortal Kombat nel 1995 e Mortal Kombat – Distruzione Totale nel 1997, entrambi stroncati dalla critica. La web serie creata da Kevin Tancharoen dal titolo Mortal Kombat Legacy nel 2011 è divenuta una sorta di cult per i fan.

La sceneggiatura del nuovo film è stata da tempo affidata nelle mani di Greg Russo, con Simon McQuoid pronto a dare il via alla sua nuova carriera da regista. James Wan produrrà con la sua Atomic Monster, con lui anche Michael Clear e Todd Garner.

Nel cast Joe Taslim (Sub-Zero), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Sisi Stringer (Mileena), Jessica McNamee (Sonia), Josh Lawson (Kano), Lewis Tan (Kung Lao?), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung).

Mortal Kombat sarà rilasciato nelle sale Usa dal 5 marzo 2021.

Have a great weekend MK fans! pic.twitter.com/uDHmE0dW0K — Todd Garner (@Todd_Garner) October 26, 2019

What a difference a day makes... pic.twitter.com/IoUPVPjGHR — Todd Garner (@Todd_Garner) October 20, 2019