E’ partita la campagna promozionale legata al lancio di The Haunting of Bly Manor, l’attesa seconda stagione della serie di successo Hill House.

Attraverso l’account Facebook della serie tv è apparsa un’immagine relativa ad un annuncio di lavoro su un giornale. Come noto, infatti, la trama dei nuovi episodi, tratti dal romanzo firmato da Henry James, sarà incentrato su una tata che accetta un lavoro come babysitter in una casa di campagna, la celeberrima Bly Manor.

La foto in questione è stata subito rimossa dall’account, ciononostante sul web è oramai divenuta virale, e questo anche per la presenza al suo interno di uno strano numero di telefono: che si tratti di un messaggio virale?

The Haunting of Bly Manor

PRODUZIONE : Mike Flanagan tornerà nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix.

: Mike Flanagan tornerà nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix. CAST : Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Amelie Smith, Benjamin Ainsworth, Rahul Kohli, T’Nia Miller, Amelia Eve, Catherine Parker.

: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Amelie Smith, Benjamin Ainsworth, Rahul Kohli, T’Nia Miller, Amelia Eve, Catherine Parker. TRAMA : La nuova stagione s’intitolerà The Haunting of Bly Manor, e sarà ispirata ad una nuova terrificante storia. La magione Bly è infatti il nome dell’ambientazione in cui si svolge il classico di Henry James intitolato Il giro di vite. La storia parla di una governante che arriva in una villa dove si trovano due giovani orfani.

: La nuova stagione s’intitolerà The Haunting of Bly Manor, e sarà ispirata ad una nuova terrificante storia. La magione Bly è infatti il nome dell’ambientazione in cui si svolge il classico di Henry James intitolato Il giro di vite. La storia parla di una governante che arriva in una villa dove si trovano due giovani orfani. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

LA FOTO