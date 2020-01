Una foto leaked rivela un cammeo di Spider-Man in Morbius?

Il Marvel Universe della Sony è stato da tempo inteso come universo narrativo diviso dal Marvel Cinematic Universe, ma il nuovo accordo tra Sony e Disney potrebbe celare altro.

Nella giornata di domani sarà rilasciato il trailer di Morbius, il primo film del Marvel Universe Sony dopo il nuovo accordo tra i due studios, ed una foto leaked sembrerebbe "unire" i due universi cinematografici. L'immagine in questione mostra Jared Leto (qui nei panni di Morbius) che passeggia in un vicoletto dove si può apprezzare un murales relativo a Spider-Man.

Tra l'altro, il murales (se non inserito digitalmente nella foto) è segnato con una scritta che recita "Murderer", ovvero ASSASSINO, e questo confermerebbe che possa essere J. Jonah Jameson l'anello di congiunzione dei due universi cinematografici. Ricordate il filmato post-credits di Spider-Man: Far From Home dove J. Jonah Jameson chiama Spider-Man assassino a seguito del filmato spedito in rete da Mysterio?

Non è detto che Tom Holland sia certamente all'interno del cast di Morbius, ma questa foto leaked non può che essere una prova enorme della collaborazione rinnovata tra Sony e Disney.

Morbius

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters, ovvero il franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Il film potrebbe approdare nelle sale il 31 luglio 2020.

