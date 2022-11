Tante foto da Indiana Jones 5, in arrivo il primo trailer

Posted on

Empire Magazine ha svelato quest’oggi le sei special cover dedicate ai protagonisti di Avengers: Infintiy War, il cinecomic Marvel Studios in uscita nel mese di aprile. In ogni copertina sono mostrati alcuni dei tantissimi protagonisti della pellicola diretta dai Fratelli Russo, con l’ultima dedicata al solo Thanos, il villain per eccellenza del Marvel Cinematic Universe.