Entertainment Weekly ha diffuso in rete le prime due foto relative all'episodio crossover tra le serie tv Cloak and Dagger e Runaways.

Ufficialmente chiuse entrambe le serie, Marvel Television aveva da tempo annunciato il crossover, il quale avrebbe dovuto essere inserito all'interno della terza - ed ultima - stagione di Runaways. Ebbene, così è andata, ed oggi siamo lieti di mostrarvi le prime due foto.

Ad oggi non è noto se Disney+ vorrà riavviare le due serie, o tenerle in standby in attesa di novità, pertanto non possiamo far altro che lasciarvi con le foto con i protagonisti in posa.

Runaways -- "Devil's Torture Chamber" - Episode 308 -- Nico convinces Cloak and Dagger to take the Runaways to the Dark Dimension to save Alex, but itís Alex who ends up saving them all. Tyrone (Aubrey Joseph), Gert (Ariela Barer), Chase (Gregg Sulkin), Victor (James Marsters), Karolina (Virginia Gardner), Nico (Lyrica Okano) and Tandy (Olivia Holt), shown. (Photo by: Michael Desmond/Hulu)

Runaways -- "Left-Hand Path" - Episode 307 -- The kids try to get the message out about Morganís phones and Molly falls for a boy while the Minorus unite as a family to steal Morganís most prized possession. Gert (Ariela Barer), Chase (Gregg Sulkin), Tyrone (Aubrey Joseph), Tandy (Olivia Holt), Alex (Rhenzy Feliz), Karolina (Virginia Gardner) and Nico (Lyrica Okano), shown. (Photo by: Michael Desmond/Hulu)

Runaways (Terza Stagione)

Il cast della serie include Ariela Barer, Lyrica Okano, Rhenzy Feliz, Gregg Sulkin, Virginia Gardner e Allegra Acosta, Elizabeth Hurley. Gli showrunner sono ancora Josh Schwartz e Stephanie Savage.

I nuovi episodi mostreranno i giovani protagonisti alla ricerca di Chase, Gert e Karolina, nel contempo però affronteranno un nemico che ha preso di mira Leslie e il figlio che deve ancora nascere. Inoltre si potrà apprezzare la gang nel reame oscuro guidato da Morgan leFay (Elizabeth Hurley).

La terza stagione di Runaways andrà in onda su Hulu a partire dal 13 dicembre 2019, e sarà l'ultima.

Cloak & Dagger

La serie tv Marvel’s Cloak & Dagger è stata sviluppata da Marvel Television. Lo showrunner è stato Joe Pokaski (co-produttore di Daredevil). In cabina di produzione Jeph Loeb, il CEO di Marvel Television.

Nel cast spiccano i nomi di Olivia Holt e Aubrey Joseph, ma anche quelli di Andrea Roth, Gloria Reuben, Miles Mussenden, Carl Lundstedt, James Saito, Emma Lahana e J.D. Evermore.

Marvel’s Cloak & Dagger 2 è andata in onda su Freeform Tv a partire dal 4 aprile 2019. La seconda stagione è stata l'ultima.