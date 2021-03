Il cast in costruzione del thriller Havoc conterà anche il nome di Forest Whitaker, celebre premio Oscar per il suo ruolo in L’ultimo re di Scozia.

A confermare l’ingaggio di Forest Whitaker è stato questa mattina un articolo proveniente da Deadline. La fonte, però, non ha rivelato quello che sarà il ruolo affidato all’attore nel thriller di prossima produzione Netflix. Il premio Oscar è il secondo membro del cast finora annunciato, il ruolo da protagonista infatti è stato già affidato a Tom Hardy.

Il film sarà stato scritto, diretto e prodotto da Gareth Evans (The Raid) attraverso la sua One More One Productions; Tom Hardy sarà protagonista, ma anche produttore in compagnia di Ed Talfan di Severn Screen e Aram Tertzakian di XYZ Films. La trama di Havoc ruoterà intorno ad un detective ferito che, dopo un affare di droga andato storto, deve farsi strada in un mondo criminale per salvare il figlio di un politico, mentre svela una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola tutta la sua città.

Le riprese dovrebbero tenersi in Galles (così come Apostolo dello stesso Evans) da fine giugno. Tom Hardy nel frattempo è in attesa di vedere al cinema il suo ultimo impegno con l’universo Marvel, stiamo ovviamente parlando di Venom – La furia di Carnage.