Apple TV ha ufficializzato il rinnovo di For All Mankind per una sesta e ultima stagione, confermando la volontà di concludere l’epopea fanta-storica nel modo in cui i creatori Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi avevano inizialmente concepito.

L’annuncio arriva in concomitanza con il debutto della quinta stagione, fissato per il 27 marzo, che vedrà il rilascio di dieci episodi a cadenza settimanale fino al 29 maggio. Proprio in quest’ultima data, l’universo narrativo dello show si espanderà ulteriormente con l’arrivo dell’attesissimo spin-off Star City, di cui avevamo già anticipato i primi dettagli produttivi. La serie madre, lodata costantemente dalla critica per la sua capacità di riscrivere la corsa allo spazio, si prepara dunque a entrare in produzione per il suo capitolo conclusivo mentre le tensioni tra la Terra e la colonia di Marte raggiungono il punto di rottura.

For All Mankind stagione 5: trama, cast e info varie

La quinta stagione riprenderà le fila del racconto negli anni 2010, dopo gli eventi legati all’asteroide Goldilocks. La base Happy Valley è ormai una metropoli marziana con migliaia di residenti, ma la crescita della colonia porta con sé nuovi conflitti politici e sociali tra i coloni e le nazioni terrestri.

Il cast vedrà il ritorno di volti storici come Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi e Wrenn Schmidt, affiancati da importanti novità: Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz e Ines Asserson. La produzione della serie è curata da Sony Pictures Television per Apple TV, con la sceneggiatura affidata agli showrunner Matt Wolpert e Ben Nedivi, che figurano anche come produttori esecutivi insieme a Ronald D. Moore e Maril Davis. Il cast tecnico e artistico si prepara così a sigillare una delle narrazioni sci-fi più ambiziose dell’ultimo decennio, traghettando il pubblico verso il finale definitivo previsto per il prossimo anno.

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