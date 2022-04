In For All Mankind 3 l’obiettivo è Marte: trailer e data premiere della serie Apple TV+

Apple TV+ ha da poco diffuso il teaser trailer della terza stagione di For All Mankind, la serie ideata da Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), insieme a Ben Nedivi e Matt Wolpert. Nel breve video viene inoltre svelata la data della premiere.

La serie, come molti sapranno, è ambientata in una realtà alternativa in cui a fare i primi passi sul nostro satellite sono i cosmonauti sovietici. Accadimenti questi visti nella sua prima stagione. Nella seconda invece assistiamo alla lotta tra l’URSS e gli USA per l’accaparramento delle ricche risorse che si trovano sulla Luna.

In For All Mankind 3 gli interessi delle due superpotenze, a cui se ne aggiunge una terza, si spostano sul pianeta Marte, questa la sinossi.

La nuova, avvincente stagione della serie porta gli spettatori in un nuovo decennio, spostandosi nei primi anni ’90 con una corsa forsennata verso una nuova frontiera planetaria: MARTE. Il Pianeta Rosso diventa la nuova meta della Corsa allo Spazio non solo per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ma anche per un nuovo, inaspettato concorrente con molto da dimostrare e ancora di più in gioco. I nostri personaggi si trovano a confronto mentre le reciproche ambizioni per Marte entrano in conflitto e la loro stessa lealtà viene messa alla prova, creando una pentola a pressione che porterà a un gran finale.

For All Mankind

For All Mankind è stato creato dal vincitore dell’Emmy Ronald D. Moore, da Ben Nedivi e Matt Wolpert che sono anche showrunner e produttori esecutivi della serie insieme a Ronald D. Moore e Maril Davis di Tall Ship Productions, oltre a David Weddle, Bradley Thompson e Nichole Beattie. “For All Mankind” è prodotto da Sony Pictures Television. Nel cast della terza stagione ritroviamo Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt, oltre alla new entry Edi Gathegi che interpreta Dev Ayesa, un carismatico visionario con gli occhi puntati verso le stelle.

For All Mankind 3 è composta di 10 episodi che saranno trasmessi ogni venerdì a cadenza settimanale a partire dal prossimo 10 giugno su Apple TV+.