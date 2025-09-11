Fondazione | La serie sci-fi tornerà con una quarta stagione

La serie di fantascienza Fondazione tornerà sulla piattaforma digitale di Apple TV+ per una quarta stagione.

Ad un giorno dalla messa in onda dell’ultimo episodio della terza stagione, la serie ispirata ai romanzi di Isaac Asimov ha ottenuto il rinnovo per una nuova tornata episodica. La conferma è arrivata questa sera grazie ad un aggiornamento proveniente da Deadline.

Il rinnovo per una quarta stagione arriva a seguito di una serie di rinnovamenti importante nella produzione. Nel corso della produzione della Stagione 3 di Fondazione, infatti, è stato ingaggiato Ian Goldberg (Fear the Walking Dead) come nuovo co-showrunner e produttore esecutivo al posto del co-creatore, showrunner e regista David S. Goyer. L’ingaggio di Goldberg ha anche portato alla creazione di una stanza di scrittura in vista di nuove stagioni.

La trama della Stagione 3 di Fondazione

La trama della stagione 3 di Fondazione recita: “Ambientata 152 anni dopo gli eventi della seconda stagione, la Fondazione si è consolidata ben oltre le sue umili origini, mentre l’Impero della Dinastia Cleonica si è esaurito. Mentre entrambe queste potenze galattiche stringono una difficile alleanza, una minaccia per l’intera galassia appare nella temibile forma di un signore della guerra noto come “Il Mulo”, il cui obiettivo è governare l’universo con l’uso della forza fisica e militare, nonché del controllo mentale. È impossibile indovinare chi vincerà, chi perderà, chi vivrà e chi morirà mentre Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleoni e Demerzel giocano una partita a scacchi intergalattica potenzialmente mortale.”

Il cast ed altre informazioni su Fondazione

“Fondazione” è prodotto per Apple da Skydance Television e guidato dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson e Roxann Dawson anch’essi produttori esecutivi.

Basata sui pluripremiati racconti di Isaac Asimov e interpretata dagli attori nominati agli Emmy Jared Harris e Lee Pace e da Lou Llobell. La terza stagione introduce nuovi personaggi e star, tra cui Cherry Jones, vincitrice di un Emmy, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, il premio Oscar® Troy Kotsur e Pilou Asbæk. La serie vede anche il ritorno nel cast di Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.

“Fondazione” ha affascinato il pubblico con la sua intricata costruzione del mondo, le sue immagini mozzafiato, la sua narrazione audace e le sue interpretazioni avvincenti. La terza stagione continua l’epica cronaca di un gruppo di esuli nel loro viaggio per salvare l’umanità e ricostruire la civiltà in mezzo alla caduta dell’Impero Galattico.