Fondazione: rinnovata per una seconda stagione la serie Apple TV+

Fondazione (Foundation), la serie sci-fi Apple TV+ basata sull’omonima trilogia scritta da Isaac Asimov, è stata rinnovata per una seconda stagione.

Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, a tal proposito ha dichiarato:

“Sappiamo da quanto tempo i fan di queste amate storie di Asimov hanno aspettato per vedere il suo iconico lavoro prendere vita come una serie di eventi visivamente spettacolare e adesso, nella costruzione della seconda stagione, non vediamo l’ora di mostrare ancora di più del mondo ricco di strati, della narrazione avvincente e della costruzione di questo straordinario universo.”

David S. Goyer, showrunner e produttore dello show, si è così espresso:

“Fin dalla mia infanzia ho sognato come sarebbero apparsi e come sarebbero sembrati Hari Seldon ed Eto Demerzel, come si sarebbero sentiti Terminus e Trantor. Ora, con la seconda stagione, il nostro pubblico potrà visitare altri personaggi e mondi indelebili di Asimov, tra cui Hober Mallow, il generale Bel Riose e tutti gli Outer Suns. Sono entusiasta che un’intera nuova generazione di fan stia leggendo il brillante capolavoro di Asimov. Lavoreremo a lungo su ‘Foundation’ e sono grato ai miei partner di Apple e Skydance per avermi affidato questa epopea…”

Ricordiamo che la prima stagione di Fondazione ha fatto il suo debutto il 24 settembre scorso con la messa in onda dei suoi 2 primi episodi su un totale di 10. La trama segue le vicende di Hari Seldon, inventore di una scienza nota come “psicostoriografia”, che sfrutta dei complessi modelli matematici, psicologici e sociologici per prevedere il futuro dell’universo.

FONDAZIONE

David S. Goyer è lo showrunner, il quale funge anche da produttore esecutivo insieme a Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost. Fondazione è prodotto per Apple da Skydance Television with Robyn Asimov. Con protagonisti i candidati all’Emmy Award Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey. Nel cast anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.

TRAMA: Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l’imminente caduta dell’Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon – lunga stirpe di imperatori al potere – temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.

Fondazione è in programmazione dal 24 settembre 2021 sulla piattaforma streaming Apple TV+

Fonte: The Wrap