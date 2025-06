Dopo aver conquistato la critica, un Golden Globe ed un Oscar, il capolavoro d’animazione Flow – Un mondo da salvare arriva su Paramount+.

Il lancio sulla piattaforma digitale del film lettone, il primo in assoluto a vincere un premio Oscar, è stato fissato per il 16 agosto 2025. Oltre ai riconoscimenti oltreoceano, FLOW ha incassato numerosi premi prestigiosi in Europa: Miglior Film d’Animazione agli European Film Awards LUX Audience Award 2025 – assegnato dal Parlamento Europeo – e ben quattro premi al Festival di Annecy (Premio della Giuria, Premio del Pubblico, Premio Gan e Musica Originale). Il premio Oscar Guillermo del Toro ha definito l’opera “il futuro dell’animazione”: un’esperienza immersiva, poetica e intensa, in cui “gli animali si comportano davvero da animali”, senza bisogno di una sola parola.

Flow – Un mondo da salvare | Altre informazioni sul film

Diretto da Gints Zilbalodis e scritto insieme a Matīss Kaža, FLOW – UN MONDO DA SALVARE è un’opera senza dialoghi dal linguaggio universale, capace di emozionare spettatori di tutte le età. In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l’arrivo di un’inondazione costringe un gatto a mettersi in salvo su una barca, insieme a un variopinto gruppo di animali. Tra paesaggi di abbagliante bellezza e pericoli imprevisti, il viaggio farà capire a tutti che l’unione è la loro vera forza.

Nato nel 1994, Gints Zilbalodis ha firmato anche fotografia, montaggio e sceneggiatura del film, e ha composto la colonna sonora insieme a Rihards Zalupe. L’animazione è diretta da Léo Silly‑Pélissier, il suono da Gurwal Coïc‑Gallas. La durata complessiva è di 84 minuti.

FLOW – UN MONDO DA SALVARE è una coproduzione internazionale tra Lettonia, Francia e Belgio, realizzata nel 2024. Prodotto da Dream Well Studio (Lettonia), Sacrebleu Productions (Francia) e Take Five (Belgio), il film è distribuito in Italia da Teodora Film e rappresentato a livello internazionale da Charades.

About Paramount+

Paramount+ è il servizio globale di streaming on demand di Paramount, con un’offerta ricchissima di contenuti premium per ogni fascia d’età. La piattaforma include un ampio catalogo di serie originali, film di successo e programmi cult dai brand più celebri come SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a contenuti locali di alta qualità. Paramount+ è attualmente disponibile in Australia, Austria, Canada, Caraibi, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, America Latina, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.