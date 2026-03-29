Si è concluso ieri sera, con il concerto-evento del maestro Cho Sung-woo, il 24° Florence Korean Film Fest (FKFF). L’edizione del 2026, ricca di ospiti d’eccezione come l’attore Gong Yoo e il regista Yeon Sang-ho, si commiata dal proprio pubblico con la consapevolezza di aver portato in sala le pellicole più importanti del cinema sudcoreano di quest’anno.

Oltre a diverse masterclass che hanno coinvolto, fra gli altri, i già citati Gong Yoo e Yeon Sang-ho, il 24° FKFF è stato ambasciatore della cultura coreana a 360 gradi.

I vincitori del Florence Korea Film Fest 2026: trionfa The Mutation

Tante sono state le pellicole che hanno arricchito la manifestazione, ma a spuntarla su tutte è stata “The Mutation” della regista Shin Su-won, che si aggiudica la manifestazione battendo altri titoli importanti come Hallan e The People Upstairs.

Il premio del pubblico in sala è andato a “The Journey to Gyeong-ju”, della regista Kim Mi-jo: la giovane cineasta porta sullo schermo un road movie in cui il surreale si intreccia col dolore della vita reale.

La giuria, composta da David Pacifici, Alessio Giorgetti, Isabella Ahmadzadeh, Kim Kyung-ok e Yoon C. Joyce e presieduta da Federico Micali, ha assegnato una menzione speciale al film “Halo”, che segna il debutto alla regia di Roh Young-wan. Si tratta di una pellicola che, attraverso gli occhi di un addetto alle consegne, punta il dito verso il disagio quotidiano e le difficoltà che non vengono mai pubblicizzate nei K-Drama, ma che minano la società coreana con un mobbing invisibile e silenzioso.

Menzione speciale e il ricordo di Federico Frusciante al FKFF

“Abbiamo scelto Halo per la notevole perizia della regia che, pur con i limiti di una produzione indipendente, riesce a costruire la narrazione con un linguaggio rigoroso ed essenziale senza rinunciare alla precisione formale. Al tempo stesso, il film affronta con lucidità il tema attuale del precariato e della marginalità giovanile, restituendo una realtà problematica e poco rappresentata, in cui il desiderio creativo si scontra continuamente con i limiti materiali e sociali della società coreana” – questa la motivazione della giuria.

“Lesson” di Kim Jin-woo (21 min) si aggiudica, infine, il premio per la sezione Corto, corti!. L’assegnazione di un premio speciale in memoria di Federico Frusciante, il critico cinematografico recentemente scomparso, è stato un momento particolarmente commovente e toccante della serata.

L’appuntamento con il Florence Korean Film Fest, per tutti, è con la venticinquesima edizione nel 2027.