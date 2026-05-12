Le atmosfere elettriche della Los Angeles anni ’80 stanno per tingersi di sangue. Come riportato da Deadline, sono ufficialmente iniziate le riprese di Flesh of the Gods, il nuovo attesissimo thriller a tinte horror diretto da Panos Cosmatos (già regista del cult Mandy). La produzione è partita nelle Isole Canarie, in Spagna, per poi spostarsi a Colonia, in Germania, per la seconda fase del set.

Flesh of the Gods vede protagonisti Kristen Stewart e Wagner Moura in un mondo di violenza ed edonismo.

La storia segue Raoul (Moura) e Alex (Stewart), una coppia sposata che vive in un lussuoso attico di Los Angeles. Ogni notte i due scendono dal loro grattacielo per immergersi nel regno notturno della città. L’incontro con la misteriosa “Nameless” e la sua cerchia di festaioli li trascinerà in un vortice surrealista fatto di brividi, lusso sfrenato e pericolo. Il film, già acquistato da A24 per il mercato domestico, vanta una sceneggiatura firmata da Andrew Kevin Walker, celebre autore di Se7en.

Nuovi ingressi nel cast per la visione di Panos Cosmatos

Oltre alla coppia di protagonisti, il cast si arricchisce di nomi intriganti: Esmé Creed-Miles (che ha recentemente lavorato con la Stewart nel suo debutto alla regia The Chronology of Water), Roland Møller (Citadel) e Alba Baptista (Warrior Nun). La Baptista, in particolare, è tra i nomi più caldi del momento, essendo attesa anche nel kolossal Voltron accanto a Henry Cavill.

Il film segna la quarta collaborazione tra Cosmatos e XYZ Films, un team che ha già prodotto titoli come Something Beautiful (presentato lo scorso anno al Tribeca) e che ha in cantiere anche Nekrokosm. Le altre case di produzione impegnate nel progetto sono Hyperobject Industries e Nevermind Pictures.