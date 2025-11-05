E’ disponibile un nuovo trailer da Five Nights at Freddy’s 2, il nuovo film ispirato al famoso franchise videoludico.

Manca esattamente un mese dal lancio nelle sale del nuovo film horror Emma Tammi, ma nell’attesa Blumhouse e Universal Pictures hanno svelato quest’oggi un secondo trailer ricco di sequenze inedite, e con un focus maggiormente indirizzato a segreti celati nel passato dei “poco simpatici” animatronic indemoniati.

Guardate qui il nuovo trailer di Five Nights at Freddy’s 2

Nuove regole da seguire. Nuove paure da affrontare. Five Nights at Freddy's 2, dal 4 dicembre al cinema. #FNAF2 #FiveNightsAtFreddys2 pic.twitter.com/g4nOLFFFkw — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) November 5, 2025

La trama di Five Nights at Freddy’s 2

Non sono più solo da Freddy’s.

Nel 2023, il fenomeno horror della Blumhouse Five Nights at Freddy’s, basato sulla serie di videogiochi di successo di Scott Cawthon, è diventato il film horror con il maggior incasso dell’anno. Ora inizia un nuovo sconvolgente capitolo del terrore animatronico.

È passato un anno dall’incubo soprannaturale alla Freddy Fazbear’s Pizza. Le storie su ciò che è accaduto lì sono state trasformate in una leggenda locale che ha ispirato il primo Fazfest della città.

L’ex guardia di sicurezza Mike (Josh Hutcherson) e l’agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby (Piper Rubio), la verità sul destino dei suoi amici animatronici.

Ma quando Abby sgattaiola fuori per ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, si scatenerà una serie di eventi terrificanti, che riveleranno oscuri segreti sulla vera origine di Freddy’s e sveleranno un orrore a lungo dimenticato e nascosto per decenni.

Il cast di Five Nights at Freddy’s 2 include il ritorno dei co-protagonisti Theodus Crane nel ruolo di Jeremiah e il leggendario Matthew Lillard nel ruolo di William Afton. Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Freddy Carter (Shadow and Bone, Pennyworth), Wayne Knight (Jurassic Park, Seinfeld), Mckenna Grace (franchise Ghostbusters, Annabelle 3) e l’icona dell’horror Skeet Ulrich (Scream, Riverdale).

Five Nights at Freddy’s 2 è diretto dall’acclamata regista Emma Tammi, già alla regia del primo film, ed è scritto dal creatore della serie di videogiochi Scott Cawthon.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO della Blumhouse Jason Blum e da Scott Cawthon, che insieme hanno prodotto il primo film. I produttori esecutivi sono la regista Emma Tammi, Beatriz Sequeira, Christopher Warner, Russell Binder e Marc Mostman.

Il primo film di Freddy ha incassato la cifra record di 80 milioni di dollari nel mese di ottobre 2023, per poi raggiungere quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.