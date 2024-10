Fino alla Fine | Gabriele Muccino ospite di UCI Firenze

Fino alla Fine è il nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino, e UCI Cinemas è pronta a promuoverlo nel migliore dei modi.

Il regista pluripremiato, infatti, in occasione dell’uscita in sala del suo film sarà ospite a UCI Firenze, dove incontrerà il pubblico presente. L’appuntamento è stato fissato per il 5 novembre alle ore 20:00. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di UCI Cinemas.

Gabriele Muccino ha diretto una sceneggiatura firmata da Paolo Costella. Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela Film, e distribuito da 01 Distribution.

Oltre a Elena Kampouris nel ruolo della protagonista, il cast internazionale e italiano e internazionale è composto da: Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual, Mitch Salm, Grace Ambrose, Syama Rayner, Samuel Kay.

TRAMA: “FINO ALLA FINE” racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent’anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull’orlo del baratro, trasformando una semplice storia d’amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.

