E' stato battuto in questi giorni l'ultimo ciak di Saw 9 (titolo non ufficiale), nuovo capitolo della nota saga horror.

A confermare la fine delle riprese è stato in queste ore il regista Darren Lynn Bousman, e lo ha fatto attraverso il solito tweet social.

Questo nuovo capitolo viene inteso come una sorta di rivisitazione della nota saga horror, e seguirà un detective (Chris Rock) alle prese con una serie di omicidi brutali. Non è dato sapere se comparirà ancora il celebre marchio di fabbrica del criminale noto come L'Enigmista.

Saw 9 (Titolo non Ufficiale)

Pete Goldfinger e Josh Stolberg hanno scritto la sceneggiatura del nuovo reboot. La regia è stata affidata a Darren Lynn Bousman.

Nel cast Chris Rock, Samuel L. Jackson, Nazneen Contractor, Max Minghella, Marisol Nichols

Il rilascio cinematografico negli Usa è atteso per il 15 maggio 2020.