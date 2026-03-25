Le prevendite ufficiali per l’atteso sequel Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2) sono ufficialmente aperte in vista del debutto nelle sale italiane fissato per il 9 aprile.
Per celebrare l’evento, Searchlight Pictures ha coinvolto le nuove protagoniste del cast, Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton, in un tour promozionale a Roma che ha toccato Casina Valadier per un esclusivo Dark Wedding Party e Villa Borghese. A bordo di golf car a tema, le due attrici hanno registrato un video messaggio speciale dedicato al pubblico italiano.
La trama riprende le fila del primo capitolo: Grace (Samara Weaving), sopravvissuta ai Le Domas, si ritrova catapultata in un nuovo livello del gioco mortale, questa volta affiancata dalla sorella ritrovata Faith (Newton). Le due dovranno sfuggire a quattro famiglie rivali pronte a tutto pur di conquistare il Posto D’Onore del Consiglio che governa il mondo.
Finché morte non ci separi 2: cast, regia e sceneggiatura del sequel
Il film vede il ritorno dietro la macchina da presa dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (già autori del primo capitolo e di Scream VI), su una sceneggiatura firmata da Guy Busick e R. Christopher Murphy. Oltre al ritorno di Samara Weaving, il cast di questo secondo capitolo vanta nomi di culto come Elijah Wood, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand e la partecipazione straordinaria del maestro del cinema David Cronenberg. La produzione, affidata a Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer e William Sherak, promette di espandere l’universo horror-comedy che ha reso il titolo del 2019 un successo globale.
I biglietti sono già acquistabili tramite il sito ufficiale e i circuiti cinematografici autorizzati, permettendo ai fan di assicurarsi un posto per il prossimo capitolo della sfida per il trono.
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