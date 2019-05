I nostri lettori più affezionati ricorderanno che circa 3 anni fa, attraverso la nostra rubrica Sci-Fi World, presentammo il primo teaser del film fantascientifico russo intitolato COMA (Koma).

La premiere del film è stata originariamente programmata per settembre 2017, ma successivamente, per problemi legati alla produzione, è stata più volte rimandata. Problemi ora probabilmente risolti.

Il lancio nelle sale russe di COMA, previsto in un’ampia distribuzione, è ora programmato per il prossimo 14 novembre. A tal proposito, quest’oggi, abbiamo la possibilità di presentarvi lo sconvolgente, e nel contempo affascinate, nuovo trailer, da poche ore online, di questa pellicola sci-fi dalle grandi aspettative.

Questa la sinossi. Dopo un misterioso e terribile incidente, un giovane architetto di talento si ritrova in un mondo molto strano, solo in parte simile alla realtà. Questo mondo si basa sulla memoria di persone che si trovano in uno stato di coma profondo. La memoria umana è frammentata, caotica e mutevole, così è l’universo di COMA: una serie di strani ricordi in cui fiumi, ghiacciai e città possono entrare in una stanza, dove le leggi della fisica sono sconvolte. Il personaggio principale vuole capire le leggi che regolano questo mondo surreale, per trovare una via d’uscita nel mondo reale.

COMA è diretto da Nikita Argunov. Nel cast Rinal Mukhametov, Anton Pampushny, Lyubov Aksyonova, Milos Bikovic, Kostantin Lavronenko, Polina Kuzminskaya, Rostislav Gulbis