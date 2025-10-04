Final Destination 7 | Il nuovo film ha trovato il regista

Final Destination Bloodlines si è rivelato un successo straordinario per il genere horror quest’anno, ed è per questo che i fan cercano nuovi aggiornamenti sul futuro della saga.

Come noto, New Line all’inizio del mese di agosto ha ufficializzato la realizzazione di Final Destination 7, ma da allora di aggiornamenti ne sono arrivati ben pochi ..almeno fino ad oggi. Secondo Deadline, infatti, lo studios ha messo sotto contratto il regista belga Michiel Blanchart.

Blanchart si è fatto notare per il cortometraggio “You’re Dead Helene“, che ha vinto premi importanti al Brussels International Film Festival e al Gérardmer Film Festival. Il suo film d’esordio “thriller ad alto tasso di ottani “Night Call” è riuscito ad entrare nella storia del cinema belga riuscendo ad ottenere 10 Magritte Awards (Oscar del cinema belga), tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Tra l’altro, il regista dirigerà anche il remake in lingua inglese per TriStar Pictures.

Cosa sappiamo di Final Destination 7

Il nuovo Final Destination sarà scritto Lori Evans Taylor, co-sceneggiatrice con Guy Busick di “Bloodlines“. Come anticipato, Michiel Blanchart si occuperà della regia. Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich torneranno a produrre, mentre Warren Zide sarà produttore esecutivo. Nessun dettaglio ad oggi è emerso sulla possibile trama.

Final Destination Bloodlines, il ritorno al successo di una saga storica

Final Destination Bloodlines ha debuttato al primo posto in classifica in tutto il mondo con 102 milioni di dollari, registrando il miglior weekend di apertura nella serie di sei film. È stato il primo film di Final Destination in 14 anni. Il film è diventato il capitolo con il maggiore incasso del franchise durato 25 anni, incassando 315 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film è stato diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky. La sceneggiatura è di Guy Busick & Lori Evans Taylor, da una storia di Jon Watts e Guy Busick & Lori Evans Taylor, basata sui personaggi creati da Jeffrey Reddick. Hanno fatto parte del cast Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt e con Brec Bassinger e Tony Todd.

Trama del film recita: Tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l’unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende.