Final Destination 7 | Il nuovo film è in lavorazione

La morte non conosce vacanze, ed è per questo che New Line Cinema è pronta a realizzare Final Destination 7.

Dopo il successo incredibile ottenuto quest’anno da Final Destination: Bloodlines, lo studios ha pensato bene di continuare a battere forte il ferro mentre è ancora caldo. Deadline, infatti, ha riferito che un settimo capitolo è attualmente in fase di sviluppo, e che la co-sceneggiatrice di Bloodlines “Lori Evans Taylor” è già a bordo del progetto. La fonte ha inoltre aggiunto che Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich torneranno a produrre, mentre Warren Zide sarà produttore esecutivo.

Lori Evans Taylor ha co-scritto Final Destination: Bloodlines in collaborazione con Guy Busick su una storia ideata da Jon Watts. Il film ha incassato all’esordio nel Box Office USA una cifra pari a 51 milioni di dollari (record per la saga), chiudendo a livello mondiale con un incasso di 285 milioni. Ad oggi, la saga ha portato nelle casse di New Line complessivamente 983 milioni.

Final Destination: Bloodlines | Altre informazioni sul film

Il film è stato diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky. La sceneggiatura è di Guy Busick & Lori Evans Taylor, da una storia di Jon Watts e Guy Busick & Lori Evans Taylor, basata sui personaggi creati da Jeffrey Reddick. Hanno fatto parte del cast di “Final Destination Bloodlines” Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt e con Brec Bassinger e Tony Todd.

Trama del film: Tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l’unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende.

I produttori di “Final Destination Bloodlines” sono Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, mentre David Siegel e Warren Zide sono i produttori esecutivi. Il team di filmmakers che ha lavorato dietro la macchina da presa comprende il direttore della fotografia Christian Sebaldt e la scenografa Rachel O’Toole. Al montaggio Sabrina Pitre, le musiche sono di Tim Wynn. I costumi sono di Michelle Hunter mentre il casting è a cura di Rich Delia. New Line Cinema presenta, una produzione Practical Pictures / Freshman Year / Fireside Films: “Final Destination Bloodlines“.