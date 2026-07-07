Il grande cinema internazionale si unisce al patrimonio storico e archeologico della Capitale in un progetto digitale unico nel suo genere. A partire dal 7 luglio 2026, sono disponibili gratuitamente e on demand sulla piattaforma di MYmovies i video-incontri esclusivi della nona edizione di Filming Italy: il cinema incontra l’arte. Le esclusive masterclass, tenutesi nei giorni scorsi a Roma in cornici monumentali dal fascino mozzafiato come l’Ara Pacis e il Pronao del Pantheon, si aprono finalmente al grande pubblico della rete, offrendo la possibilità di assistere a dibattiti di altissimo livello con star italiane e icone di Hollywood.

Il progetto innovativo, ideato e organizzato dall’Associazione Agnus Dei di Tiziana Rocca in collaborazione con la Direzione Musei Statali della Città di Roma, ha come obiettivo fondamentale quello di portare la cultura cinematografica all’interno dei luoghi d’arte più significativi del Paese. Ciascun artista coinvolto, immerso nella bellezza millenaria di queste scenografie reali, ha svelato i segreti del proprio mestiere, raccontando il proprio personalissimo legame con l’universo delle arti visive e la storia di Roma.

Filming Italy masterclass e i grandi ospiti internazionali su MYmovies

I video-incontri – moderati dalla direttrice generale del festival Tiziana Rocca insieme ad Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero – vedono alternarsi volti leggendari e professionisti pluripremiati dell’industria cinematografica. Tra i protagonisti spiccano Franco Nero, straordinario attore che proprio nel 2026 ha ottenuto la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, e Micaela Ramazzotti, acclamata regista di Felicità e interprete del recente Elena nel ghetto.

Accanto ai talenti di casa nostra non mancano i grandi nomi del panorama statunitense: l’attore Jeremy Piven, la modella e attrice Carol Alt, e la star della serie tv Euphoria Adewale Akinnuoye-Agbaje. Ampio spazio viene dedicato anche alle maestranze e al dietro le quinte del grande schermo, con gli interventi della celebre direttrice di casting Francine Maisler (vincitrice dell’Emmy per Succession e candidata all’Oscar 2026) e della costumista Miyako Bellizzi, di recente al lavoro sull’attesissimo film Marty Supreme. L’iniziativa gode dei patrocini istituzionali del MiC, della Regione Lazio e di Roma Capitale, confermandosi un fiore all’occhiello dell’estate culturale romana.