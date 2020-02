Il film tratto dal videogame Monster Hunter valutato PG-13

A distanza di quasi un anno dall'ultimo aggiornamento, si torna finalmente a parlare di Monster Hunter, il film tratto dall'omonimo successo videoludico.

Nei giorni scorsi la MPAA - nota società di rating americana - ha valutato il film di Paul W.S. Anderson vietato ai minori di 13 anni, assegnandogli pertanto il rating PG-13. Le motivazioni di tale scelta riguardano ovviamente le tante scene di violenza presenti nel film.

Facile immaginare che nei prossimi la Sony possa diffondere il primo trailer.

Monster Hunter

La pellicola sarà tratta dall'omonimo videogame firmato dalla Capcom. Il budget del film dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con Jeremy Bolt e Robert Kulzer pronti a produrre. Monster Hunter è stato scritto e diretto da Paul W.S. Anderson.

CAST: Milla Jovovich, Ron Perlman, TI Harris, Tony Jaa, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman.

TRAMA: Per ogni mostro c'è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco scopre che è in realtà il discendente di un antico eroe. Dovrà quindi viaggiare con destinazione un mondo mistico per essere addestrato e diventare un Cacciatore di Mostri, prima che delle creature mitiche provenienti da un altro mondo distruggano il nostro

AL CINEMA: La distribuzione sarà affidata a Screen Gems (per gli Usa) e Sony Pictures (per i mercati internazionali). In Usa il rilascio è atteso per 4 settembre 2020.