Film e Serie tv in arrivo su Disney+ da Marzo 2021

Il mese di marzo è appena iniziato, e come di consueto diamo in questo articolo spazio alle novità in uscita sulla piattaforma digitale Disney+.

Con il lancio del nuovo canale tematico Star, la piattaforma digitale Disney+ ha rafforzato la propria leadership nel settore, e questo si riflette sulla qualità – ma soprattutto sulla quantità – di prodotti offerti in catalogo. Per il mese di marzo, per esempio, il numero di novità – tra Film e Serie Tv originali – è cresciuto in maniera esponenziale, ed il trend di certo non è destinato a fermarsi. Ma entriamo nel dettaglio.

Disney+ a marzo prensenterà il finale di stagione di WandaVision ma anche la nuova serie The Falcon and the Winter Soldier (19 marzo). Gli amanti dell’universo Marvel inoltre potranno inoltre contare su due documentari di lusso come Marvel Studios Assembled e Marvel Studios: Legends (i nuovi episodi).

Dal 5 marzo darà la possibilità di acquistare la visione di Raya e l’ultimo Drago, il nuovo successo animato di casa Disney Animation, mentre dal 26 marzo sarà disponibile per tutti gli abbonati il film originale Stoffa da Campioni: Cambio Gioco.

Il nuovo canale tematico Star, infine, presenterà film quali come The Grand Budapest Hotel, Copia Originale e La Favorita. Tra le serie tv in uscita, spazio invece per Dollface e The Resident.