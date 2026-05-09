I DC Studios di James Gunn e Peter Safran continuano a delineare il futuro del nuovo DCU e, secondo quanto riportato da Deadline, il progetto dedicato a Deathstroke e Bane ha finalmente un nome in pole per la regia. Si tratta di Greg Mottola, autore già noto alla “famiglia” DC per aver diretto alcuni episodi della serie di successo Peacemaker. Sebbene ci siano altri nomi in lizza e la trattativa sia ancora nelle fasi iniziali, Mottola appare attualmente come il candidato principale per portare sul grande schermo questo inedito team-up tra villain.

È importante sottolineare che il progetto si trova ancora in una fase embrionale di sviluppo. Nonostante le indiscrezioni, non è ancora stata consegnata una sceneggiatura definitiva e nessun contratto è stato ufficialmente firmato. L’idea di un film dedicato alla strana coppia composta da Deathstroke e Bane è emersa per la prima volta nel settembre 2024, con una prima bozza di sceneggiatura affidata a Matthew Orton, già autore per i Marvel Studios con la serie Moon Knight.

Il ritorno di Bane e il debutto di Slade Wilson nel nuovo DCU

Questo lungometraggio segnerebbe il ritorno di Bane sul grande schermo per la prima volta dal 2012, quando fu interpretato da Tom Hardy ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno di Christopher Nolan.

Creato da Chuck Dixon, Doug Moench e Graham Nolan, Bane è celebre per essere l’uomo che “ha spezzato la schiena di Batman”. Al suo fianco troveremo Slade Wilson, alias Deathstroke, il mercenario potenziato creato da Marv Wolfman e George Pérez. Sebbene il personaggio sia apparso brevemente con il volto di Joe Manganiello nel precedente universo cinematografico, questo film rappresenterebbe una nuova occasione per esplorarne la letale natura di mercenario d’élite.

Greg Mottola, oltre al suo lavoro su Peacemaker, vanta una carriera eclettica che spazia dalle commedie cult come Suxbad – Tre menti sopra il pelo e Adventureland fino a serie TV di prestigio come The Newsroom. La sua potenziale nomina conferma la volontà di Gunn di affidare i tasselli del DC Universe a registi dotati di una forte visione autoriale e già collaudati all’interno della struttura produttiva degli studios.

Restiamo in attesa di commenti ufficiali dai diretti interessati, mentre il progetto continua il suo percorso di sviluppo tra le mura di Burbank.