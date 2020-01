Orion Pictures ha diffuso in rete un nuovo inquietante trailer di Gretel & Hansel, rivisitazione horror della classica fiaba dei fratelli Grimm.

La regia dell'horror è stata affidata a Osgood Perkins, regista che la Hollywood che conta tiene d'occhio da tempo. Nel cast spazio per Sophia Lillis, la splendida protagonista del primo dei due capitoli dell'horror IT.

Col trailer, lo studios ha diffuso un nuovo poster, ma anche una brevissima sinossi che recita quanto segue:

Molto tempo fa, in una lontana campagna fiabesca, una giovane ragazza (Sophia Lillis) conduce il suo fratellino (Sammy Leakey) in un bosco oscuro alla ricerca disperata di cibo e lavoro, solo per imbattersi in un qualcosa di terrificante.

Gretel & Hansel

La regia del film è stata affidata a Osgood Perkins, la quale si baserà sulla sceneggiatura firmata da Rob Hayes. Tra i produttori spazio per Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land).

CAST: Sophia Lillis, Sammy Leakey, Alice Krige, Jessica De Gouw e Charles Babalola.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 31 gennaio 2020.