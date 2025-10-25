Festa del Cinema di Roma 2025 | premiati

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma volge al termine con la cerimonia di premiazione presentata da Ema Stokholma.

198 film provenienti da 38 Paesi e 436 proiezioni, hanno arricchito questa edizione per circa dieci giorni e hanno registrato +6% di presenze rispetto al 2024 e un tasso di riempimento delle sale dell’85%.

Questa edizione è stata veicolo di messaggi significativi, come quelli contro gli scontri bellici attualmente in corso e ha visto manifestare le maestranze del mondo audiovisivo e teatrale contro i tagli operati dal governo.

Di seguito, tutti i premiati di questa edizione della Festa del Cinema di Roma.

Festa del Cinema di Roma 2025: tutti i premiati

MIGLIOR DOCUMENTARIO: “Cuba & Alaska”, di Yegor Troyanosvsky

menzione speciale a “Le Chant des forêts” di Vincent Munier

PREMIO MIGLIOR OPERA PRIMA

Giuria: Santiago Mitre, regista e produttore argentino (presidente); Patrick Dickinson, regista e sceneggiatore anglo-irlandese; Barbara Ronchi, attrice italiana.

MIGLIOR OPERA PRIMA POSTE ITALIANE: “Tienimi presente”, di Alberto Palmiero

menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus Mclean Ross per “California Schemin”, di James McAvoy

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA

Giuria: Paola Cortellesi, regista e attrice italiana; Teemu Nikki, regista e sceneggiatore finlandese; William Oldroyd, regista e sceneggiatore brittanico; Brian Selznick, scrittore e illustratore statunitense; Nadia Tereskiewicz, attrice franco-finlandese.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: al cast del film “40 secondi”, di Vincenzo Alfieri

PREMIO VITTORIO GASSMAN AL MIGLIOR ATTORE: Anson Boon per “Good boy”, di Jan Komasa

PREMIO MONICA VITTI ALLA MIGLIOR ATTRICE: Jasmine Trinca per “Gli occhi degli altri”, di Andrea De Sica

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Alireza Khatami per “The things you kill”

MIGLIOR REGIA: Wang Tong per “Wild Nights. Tamed Beasts”

GRAN PREMIO DELLA GIURIA: “Nino”, di Pauline Loquès

MIGLIOR FILM: “Left-Handed Girl”, di Shih Ching Tsou

PREMIO DEL PUBBLICO TERNA: “Roberto Rossellini – Più di una vita”, di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

Red carpet – Il cast di 40 SECONDI (di Vincenzo Alfieri)

Nei giorni scorsi, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

Industry Lifetime Achievement Award: LORD DAVID PUTTNAM

Premio alla Carriera: RICHARD LINKLATER

Premio alla Carriera: JAFAR PANAHI

Premio Master of Film: EDGAR REITZ

Premio Progressive alla Carriera: NIA DACOSTA

La Regione Lazio ha assegnato il premio “Lazio Terra di Cinema” a CAN YAMAN





