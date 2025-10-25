Festa del Cinema di Roma 2025 | premiati

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma volge al termine con la cerimonia di premiazione presentata da Ema Stokholma.
198 film provenienti da 38 Paesi e 436 proiezioni, hanno arricchito questa edizione per circa dieci giorni e hanno registrato +6% di presenze rispetto al 2024 e un tasso di riempimento delle sale dell’85%.
Questa edizione è stata veicolo di messaggi significativi, come quelli contro gli scontri bellici attualmente in corso e ha visto manifestare le maestranze del mondo audiovisivo e teatrale contro i tagli operati dal governo.
Di seguito, tutti i premiati di questa edizione della Festa del Cinema di Roma.
Festa del Cinema di Roma 2025: tutti i premiati
MIGLIOR DOCUMENTARIO: “Cuba & Alaska”, di Yegor Troyanosvsky
menzione speciale a “Le Chant des forêts” di Vincent Munier
PREMIO MIGLIOR OPERA PRIMA
Giuria: Santiago Mitre, regista e produttore argentino (presidente); Patrick Dickinson, regista e sceneggiatore anglo-irlandese; Barbara Ronchi, attrice italiana.
MIGLIOR OPERA PRIMA POSTE ITALIANE: “Tienimi presente”, di Alberto Palmiero
menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus Mclean Ross per “California Schemin”, di James McAvoy
CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA
Giuria: Paola Cortellesi, regista e attrice italiana; Teemu Nikki, regista e sceneggiatore finlandese; William Oldroyd, regista e sceneggiatore brittanico; Brian Selznick, scrittore e illustratore statunitense; Nadia Tereskiewicz, attrice franco-finlandese.
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: al cast del film “40 secondi”, di Vincenzo Alfieri
PREMIO VITTORIO GASSMAN AL MIGLIOR ATTORE: Anson Boon per “Good boy”, di Jan Komasa
PREMIO MONICA VITTI ALLA MIGLIOR ATTRICE: Jasmine Trinca per “Gli occhi degli altri”, di Andrea De Sica
MIGLIOR SCENEGGIATURA: Alireza Khatami per “The things you kill”
MIGLIOR REGIA: Wang Tong per “Wild Nights. Tamed Beasts”
GRAN PREMIO DELLA GIURIA: “Nino”, di Pauline Loquès
MIGLIOR FILM: “Left-Handed Girl”, di Shih Ching Tsou
PREMIO DEL PUBBLICO TERNA: “Roberto Rossellini – Più di una vita”, di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti
Nei giorni scorsi, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha assegnato i seguenti riconoscimenti:
Industry Lifetime Achievement Award: LORD DAVID PUTTNAM
Premio alla Carriera: RICHARD LINKLATER
Premio alla Carriera: JAFAR PANAHI
Premio Master of Film: EDGAR REITZ
Premio Progressive alla Carriera: NIA DACOSTA
La Regione Lazio ha assegnato il premio “Lazio Terra di Cinema” a CAN YAMAN
