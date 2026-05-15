È stato presentato oggi il teaser poster internazionale di FERINE di Andrea Corsini, un racconto complesso e emozionante sulla lotta senza fine tra il lato razionale e quello animale della natura umana.

FERINE sarà presentato in anteprima mondiale al prestigioso Fantasia International Film Festival di questa estate, il più grande festival di cinema di genere del Nord America la cui 30ª edizione si terrà a Montréal dal 16 luglio al 2 agosto.

Il thriller in lingua inglese di Corsini vede protagonisti Carolyn Bracken (ODDITY, YOU ARE NOT MY MOTHER), Caroline Goodall (SCHINDLER’S LIST, HOOK) e Paola Lavini (VOLEVO NASCONDERMI, ANIME NERE), ed è stato girato nel Nord Italia, tra la Lombardia e il Piemonte.

Ferine: sinossi

Irene (Carolyn Bracken) è una ricca e raffinata collezionista d’arte la cui vita viene sconvolta da un tragico evento che risveglia in lei un istinto primordiale e incontrollabile. Ben presto, questa nuova natura prende il sopravvento e distrugge la sua esistenza privilegiata. Dama (Caroline Goodall) è una misteriosa trafficante di predatori esotici che sta dando la caccia a un esemplare fuggito dalla prigionia quando scopre qualcosa di inaspettato: Irene. In lei vede un nuovo, irresistibilmente pericoloso predatore. Un destino oscuro unisce le due donne, trascinandole entrambe verso un inevitabile scontro.

L’opera, scritta e diretta da Corsini, trae ispirazione dall’omonimo cortometraggio italiano presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2019. Il film è caratterizzato da effetti visivi complessi ed è accompagnato da una sontuosa colonna sonora originale del leggendario compositore Pino Donaggio (CARRIE, BLOW OUT, DRESSED TO KILL).

FERINE è prodotto da Francesco Grisi e Giorgia Priolo per EDI Effetti Digitali Italiani, con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno del bando PR FESR Piemonte 2021-2027 “Piemonte Film TV Fund”, insieme al sostegno della Film Commission Torino Piemonte e del bando PR FESR Lombardia 2021-2027 “Lombardia per il cinema”. La distribuzione italiana del film sarà curata da Adler Entertainment, mentre le vendite internazionali saranno gestite da Piperplay in collaborazione con Berta Fear.