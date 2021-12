Fennec Shand protagonista del nuovo spot di The Book of Boba Fett

Ad un giorno dalla messa in onda della premiere di The Book of Boba Fett su Disney+, ecco spuntare in rete un nuovo spot inedito dedicato a Fennec Shand.

Introdotta nell’universo Star Wars targato Disney+ con la seconda stagione di The Mandalorian, la Fennec Shand di Ming-Na Wen si appresta a prendersi il posto che le spetta al fianco del leggendario cacciatore di taglie/mercenario Boba Fett (Temuera Morrison) per quella che si prospetta una delle serie live action più attese in assoluto dai fan della saga Guerre Stellari.

Col nuovo spot dedicato proprio a Fennec Shand, l’account ufficiale di The Book of Boba Fett ha anche diffuso uno splendido poster con i due protagonisti in bella posa.

Meet master assassin Fennec Shand.#TheBookOfBobaFett, an all-new Original series, streaming December 29 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/IwrjOZ0T2n — The Book of Boba Fett (@bobafett) December 27, 2021

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie è stata prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore. CAST: Temuera Morrison e Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+

TRAMA: The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.