Kevin Feige corteggia Hugh Jackman per un cameo di Wolverine nell’MCU?

Hugh Jackman ha ufficialmente dato il suo addio a Wolverine con il film Logan, ciononostante le voci che vorrebbero una sua apparizione nell’MCU dei Marvel Studios non si fermano.

A lanciare l’ultimo rumour sulla questione Wolverine-MCU è stato il solito We Got this Covered, certo di un corteggiamento spietato di Kevin Feige per l’attore spietato. Secondo la fonte, infatti, il CEO di Marvel Studios sarebbe pronto ad una cifra molto alta per convincere l’attore australiano a riprendere il ruolo di Wolverine anche solo per un cameo.

Sull’argomento WGTC ha aggiunto che il cameo richiesto da Feige potrebbe riguardare Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo capitolo della saga legata al celebre Stregone Supremo, e primo importante viaggio nel Multiverso Marvel.

Le voci di un ritorno all’ovile da parte di Jackman in passato si sono più volte susseguite, e per la maggior parte delle volte relative ad una sua partecipazione in Deadpool 3, detto questo non è detto che tali voci possano essere considerate veritiere.

Non resta che attendere le dichiarazioni delle parti in causa per avere conferme… o smentite.