Fede Alvarez ha recentemente presentato al mondo il suo ultimo film Millennium - Quello che non Uccide, proprio per questo sembra pronto a dedicarsi ad altri progetti.

Impegnato nel tour promozionale di Millennium - Quello che non Uccide (qui la nostra recensione), il regista Fede Alvarez ha aggiornato sul sequel di Man in the Dark, e su quello di La Casa, horror entrambi diretti da lui negli anni scorsi.

Riguardo a Man in the Dark 2, il regista ha spiegato di aver completato la stesura della sceneggiatura, svelando però che forse non sarà lui a dirigere il film, rimanendo però coinvolto come produttore. A tal proposito nelle settimane successive all'uscita di Man in the Dark al cinema, il produttore Sam Raimi rivelò che Alvarez aveva un'idea straordinaria per il sequel.

Su La Casa 2, invece, Alvarez ha ammesso che il progetto al momento è fermo, e che inizierà a lavorarci appena terminato con il tour promozionale di Millennium - Quello che non Uccide.

