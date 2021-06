Netflix ha da poco diffuso una featurette dedicata al dietro le quinte di A Classic Horror Story, il film diretto dalla coppia di registi formata da Roberto De Feo e Paolo Strippoli.

Il lancio della featurette è stata accompagnata da alcune dichiarazioni dei due registi. De Feo spiega: “L’idea arriva un po’ dal classico dei classici che è La casa di Sam Raimi. Non nascondo che è da più di dieci anni che cercavo una storia che mi permettesse di confrontarmi con un classico del film dell’orrore: la classica storia del gruppo di ragazzi che partono con il classico camper e nel mezzo della notte si imbattono nella carcassa del classico cervo morto”.

L’altro regista Paolo Strippoli, invece, ha aggiunto: “Il film parla di cinque persone. Diverse per età ed esperienze di vita che si ritrovano a viaggiare insieme in un camper. Hanno un incidente, dopo il quale si risvegliano in questo posto che non riconoscono: una radura. Non capiscono se sono vivi, se sono morti, è un sogno? Qualcuno sta giocando con loro? Lo scopriranno, ma prima di farlo dovranno sanguinare un bel po.”

Avete già visto il trailer del film? Fatelo a questo indirizzo.

A CLASSIC HORROR STORY

PRODUZIONE: Diretto dalla coppia di filmmakers formata da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, il film sarà un omaggio al genere horror classico degli anni settanta/ottante (come suggerisce il titolo), ma con risvolti narrativi sorprendenti. CAST: Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio. DISTRIBUZIONE: Dal 14 luglio 2021 su Netflix.

TRAMA: Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?