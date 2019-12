Universal Pictures ha rilasciato oggi nuovi materiali promozionali da Last Christmas, il nuovo film diretto da Paul Feig.

In aggiunta ad una nuova clip italiana, lo studios ha diffuso anche due featurette sottotitolate. Ricordiamo che Last Christmas sarà distribuito in anteprima nazionale nelle sale UCI Cinemas il 17 dicembre. Trovate le informazioni dell'evento a questo indirizzo.

Last Christmas

Paul Feig ha diretto il film. La sceneggiatura (co-firmata da Emma Thompson e Bryony Kimmings) è chiaramente tratta dal celebre brano musicale di George Michael, e conterrà alcuni brani inediti dell’artista scomparso.

CAST: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson.

TRAMA: Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un’altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. L’entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell’anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore… e devi avere fede.

AL CINEMA: Nelle sale italiane dal 19 dicembre.