Fear Street, la trilogia di film tratti dai romanzi di R.L. Stine, arriverà su Netflix nell’estate 2021.

La piattaforma streaming ne ha già acquisito i diritti. Per coloro che non conoscono la serie letteraria, si tratta di una saga di romanzi horror per adolescenti che Stine, già autore di Piccoli Brividi, ha pubblicato nel 1989. E’ ambientata nella città romanzata di Shadyside e ruota intorno ad adolescenti che hanno affrontato avversari malevoli e paranormali.

Leigh Janiak dirigerà tutti e tre i film. Nel cast Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald, e Jeremy Ford.