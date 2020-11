Favolacce candidato agli European Film Awards 2020

Pepito Produzioni ha annunciato la candidatura di “Favolacce”, ultimo lavoro dei fratelli D’Innocenzo, nella categoria European Screenwriter agli European Film Awards 2020.

Un passaggio importantissimo per Favolacce e, soprattutto per i registi Fabio E Damiano D’Innocenzo che, dopo aver conquistato l’Orso d’Argento per miglior sceneggiatura e i Nastri d’Argento per il miglior film, miglior sceneggiatura, miglior fotografia,migliori costumi e miglior produttore, provano a conquistare un ulteriore riconoscimento a livello internazionale.

Favolacce é una favola nera ambientata nella periferia romana, un mondo apparentemente normale dove, silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma, sopratutto é la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, chhe esplode in rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti. [Qui potete leggere la nostra recensione di Favolacce]

Questa candidatura agli European Film Awards 2020 conferma la lungimiranza di Pepito Produzioni e sopratutto, la loro attenzione nei confronti degli artisit più giovani.

Grazie a scelte coraggiose e lungimiranti, effettuate nel corso di quasi 10 anni di attività che, Pepito Produzioni, ha sostenuto fin dall’inizio il lavoro dei fratelli D’Innocenzo, producendo la loro opera prima (La terra dell’abbastanza).