Finalmente, in Irlanda hanno preso il via le riprese di Fate: The Winx Club Saga la serie young adult in live-action targata Netflix, e basata sulla fortunata serie animata Winx Club.

Grazie ad un post del colosso dello streaming su Twitter, possiamo vedere il volto del cast formato da:

Abigail Cowen che interpreta Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha (Aisha), Elisha Applebaum (Musa), Sadie Soverall (Beatrix), Freddie Thorp (Riven), Danny Griffin (Sky), Theo Graham (Dane),Jacob Dudman (Sam), Robert James-Collier, Josh Cowdery, Alexander McQueen e Eva Birthistle.

La serie sarà composta da 6 episodi di 60 minuti, e racconterà le avventure di cinque amiche improbabili che frequentano il collegio di magia di Otherworld, Alfea. Cercando di imparare a governare i propri poteri magici, le amiche devono affrontare l’amore, le rivalità e i mostri che le minacciano.

Lo showrunner sarà Brian Young, mentre i produttori esecutivi saranno Judy Counihan e Kris Thykier insieme a Iginio Straffi, creatore del brand italiano.