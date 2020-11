Fata Madrina Cercasi è la nuova commedia fantasy di Disney+

Disney+ ha ottenuto l’esclusiva per la distribuzione internazionale di Fata Madrina Cercasi, la commedia fantasy con protagonista Isla Fisher e Jillian Bell.

Ambientata in pieno periodo natalizio, la commedia diretta da Sharon Maguire (Il diario di Bridget Jones, Bridget Jones’s Baby) racconterà la storia di una Fata Madrina alle prime armi in cerca di visibilità. Per scongiurare la crisi nel proprio magico settore, la protagonista si metterà alla ricerca di una donna, la cui letterina alle fatine fu smarrita tanti anni prima.

Fata Madrina Cercasi è stato prodotto da Justin Springer (Dumbo, TRON: Legacy). Diane L. Sabatini (Lilli e il vagabondo), Tom Pollock (Ghostbusters: Legacy), Ivan Reitman (Ghostbusters – Acchiappafantasmi) e Amie Karp (Ghostbusters: Legacy) sono i produttori esecutivi.

Con Isla Fisher e Jillian Bell, il cast anche la presenza di Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar e Stephnie Weir.

La colonna sonora originale di Fata Madrina Cercasi, di Walt Disney Records, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il 4 dicembre e comprende le musiche della compositrice premio Oscar® Rachel Portman (Emma, Qua la zampa!), oltre ai brani dei titoli di coda “Rise Up (Joy to the World)” e “Hero” interpretati da Jillian Shea Spaeder. Le musiche sono prodotte da Rachel Portman e registrate con la Chamber Orchestra di Londra presso AIR Lyndhurst e Abbey Road Studios.

Il film sarà disponibile su Disney+ dal 4 dicembre 2020. Di seguito le prime due foto ufficiali.