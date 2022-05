Jason Momoa è finito al centro dell’attenzione per una foto scattata all’interno della Cappella Sistina durante le riprese romane di Fast and Furious 10.

Vista da qualcuno come una mancanza di rispetto nei confronti della cultura romana, l’attore ha voluto rilasciare un video-messaggio di scuse attraverso il noto sito Just Jared. Nel video in questione Jason Momoa ha spiegato che il gesto non è stato fatto assolutamente con l’intenzione di offendere la cultura romana, ed ha inoltre svelato di aver fatto un’enorme donazione al Vaticano per permettere a lui ed alla sua troupe di visitare la Cappella Sistina.

Scuse a parte, le riprese romane di Fast and Furious 10 (o Fast X) sono terminate ieri, e la troupe ora si sposterà a Genzano (ai Castelli). Volendo fare, invece, un passo indietro, vogliamo ricordare che il cast del decimo capitolo della saga Fast and Furious ha dato il benvenuto ad Alan Ritchson, attore apprezzato di recente nella serie Jack Reacher.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Alan Ritchson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.