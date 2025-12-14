Fast X | Cristiano Ronaldo sarà nel finale della saga

L’attore Vin Diesel ha annunciato la presenza del campione portoghese Cristiano Ronaldo in Fast X: Parte 2, finale della saga Fast and Furious.

In particolare, pare che un ruolo specifico sia stato scritto per Cristiano Ronaldo in vista dell’inizio della produzione di Fast X: Parte 2, il dodicesimo e ultimo capitolo della saga Fast & Furious, previsto lo ricordiamo per aprile 2027. A confermare la notizia è stato lo stesso attore/produttore Vin Diesel attraverso un recente post-social diffuso via Instagram.

“Tutti chiedevano se sarebbe entrato nella mitologia Fast… Vi dico che è un vero uno. Gli abbiamo scritto un ruolo…”, ha dichiarato Diesel su Instagram, accompagnando il post con una foto insieme al fuoriclasse portoghese.

Cosa sappiamo di Fast X: Parte 2

Il film, che chiuderà definitivamente la franchise, vedrà il ritorno del cast storico tra cui Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Charlize Theron, Jason Statham, Helen Mirren, Ludacris e molti altri. Le riprese riprenderanno finalmente a Los Angeles dopo i devastanti incendi di gennaio.

Fast X è stato il decimo capitolo della saga uscito a maggio 2023. Il film ha incassato oltre 714 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il quinto film più visto dell’anno nonostante recensioni miste (elogiate le sequenze d’azione e la performance di Jason Momoa come villain). Il film si è concluso con un cliffhanger che ha lasciato in sospeso il destino di diversi personaggi, preparando il terreno per Fast X: Parte 2, presentato come il capitolo conclusivo della saga e atteso nelle sale ad aprile 2027.