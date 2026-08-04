Warner Bros. ha annunciato una nuova data d’uscita per F.A.S.T., l’atteso action thriller ad alto tasso d’adrenalina scritto da Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water). Come confermato in esclusiva da Deadline, il film prodotto dai Warner Bros. Studios vedrà lo slittamento della sua distribuzione nelle sale cinematografiche al 14 maggio 2027.
Diretto dal regista televisivo Ben Richardson (1923, Mayor of Kingstown, Tulsa King), il progetto segna un gradito ritorno per Sheridan alla sceneggiatura cinematografica pura, a diversi anni di distanza dai suoi ultimi lavori per il grande schermo e in parallelo con i suoi impegni sul piccolo schermo, tra cui figura la sua apprezzata performance nell’universo seriale scopri l’interpretazione e il ruolo da attore di Taylor Sheridan in Special Ops: Lioness!
La trama, il cast e la nuova finestra di lancio per il film Warner Bros.
F.A.S.T. ruota attorno alla figura di un ex commando delle forze speciali che, dopo essere tornato alla vita civile, viene ingaggiato dalla DEA per guidare una squadra d’assalto black-ops segreta. L’obiettivo della missione è fermare un pericoloso gruppo di narcotrafficanti che opera sotto la misteriosa protezione e copertura della CIA.
A guidare il cast principale c’è Brandon Sklenar (1883, It Ends With Us), affiancato da un nutrito gruppo di interpreti di alto livello che comprende Lakeith Stanfield, Jason Clarke, Sam Claflin, Trevante Rhodes, Wilson Bethel, Juliana Canfield e Chloe Coleman. Con la nuova collocazione al 14 maggio 2027, Warner Bros. punta a posizionare il cine-thriller al centro della ricca stagione estiva dei blockbuster statunitensi.
Scheda Tecnica
- Titolo originale: F.A.S.T.
- Regia: Ben Richardson
- Sceneggiatura: Taylor Sheridan
- Cast: Brandon Sklenar, Lakeith Stanfield, Jason Clarke, Sam Claflin, Trevante Rhodes, Wilson Bethel, Juliana Canfield, Chloe Coleman
- Produzione: Warner Bros. Pictures, Heyday Films (David Heyman)
- Distribuzione: Warner Bros.
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