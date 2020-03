Anche Fast & Furious 9 si aggiunge alla lunga lista di film che purtroppo non vedremo in questo periodo funestato dall'Emergenza Coronavirus.

Dopo No Time to Die e A Quiet Place 2 (solo per citarne due), anche Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha subito la decisione della sua casa di distribuzione, finendo per ottenere una data molto diversa da quella inizialmente prevista.

Atteso nelle sale Usa per il 22 maggio 2020, il nono capitolo della celebre saga action approderà al cinema il 2 aprile 2021, oltre un anno dopo. La decisione è stata annunciata al pubblico attraverso il solito post-social, lo potete trovare in fondo alla pagina.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Fast and Furious 9 è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

CAST: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

TRAMA: Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 2 aprile 2021.

Il Post-Social