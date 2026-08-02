L’attesa per il gran finale della saga di Fast & Furious entra ufficialmente nel vivo. Vin Diesel ha rotto il silenzio sul futuro del franchise, confermando che la sceneggiatura del capitolo conclusivo, intitolato ufficialmente Fast Forever, è stata finalmente completata.

A quanto pare, lo sceneggiatore Michael Lesslie ha terminato lo script della pellicola che chiuderà una delle saghe action più redditizie della storia del cinema, scatenando la reazione entusiasta dell’interprete di Dominic Toretto, che ha definito il testo come uno dei lavori più emozionanti e riusciti dell’intera serie.

Le rivelazioni di Vin Diesel sul ritorno alle origini e l’omaggio alla saga

In un lungo messaggio rivolto ai fan e rilanciato dalle principali testate americane, Vin Diesel ha ammesso di essersi commosso una volta terminata la lettura dell’ultima stesura, definendola senza mezzi termini la miglior sceneggiatura letta negli ultimi decenni. L’attore ha sottolineato come Fast Forever non rappresenti soltanto il capitolo finale previsto per il 17 marzo 2028, ma un vero e proprio abbraccio emotivo a un viaggio lungo 27 anni.

Ricollegandosi al ritorno nelle sale del primissimo The Fast and the Furious (2001) in occasione del suo 25° anniversario, Diesel ha invitato il pubblico a riscoprire le radici del franchise sul grande schermo. L’obiettivo dichiarato della produzione è infatti quello di chiudere un cerchio perfetto, riportando la narrazione verso una dimensione più intima e legata allo spirito originale della “famiglia”, celebrando l’eredità di Paul Walker e la memoria del suo Brian O’Conner. Un tributo doveroso a un percorso che, attraverso otto registi differenti e decine di interpreti, ha segnato in modo indelebile la cultura pop globale.

Ricordiamo che Vin Diesel aveva confermato l’avvio delle riprese di Fast Forever ad inizio luglio. Leggi il nostro articolo ora!

Scheda Tecnica

Titolo originale: Fast Forever

Fast Forever Regia: Louis Leterrier

Louis Leterrier Sceneggiatura: Michael Lesslie, Zach Dean

Michael Lesslie, Zach Dean Cast: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Jason Momoa, Charlize Theron

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Jason Momoa, Charlize Theron Produzione: Original Film, One Race Films, Roth/Kirschenbaum Films, Universal Pictures

Original Film, One Race Films, Roth/Kirschenbaum Films, Universal Pictures Distribuzione: Universal Pictures