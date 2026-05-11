Dopo mesi di indiscrezioni, l’universo di Fast & Furious si prepara a una sterzata decisiva verso il piccolo schermo. Durante la presentazione upfront di NBCUniversal, Vin Diesel ha confermato ufficialmente che il franchise action di Universal sta espandendo i propri confini con lo sviluppo di ben quattro serie TV live-action. L’annuncio (riportato in rete da Deadline) segna una svolta storica per il brand, che proprio quest’anno festeggia il suo 25° anniversario.

Peacock lancerà quattro show ambientati nell’universo di Fast & Furious, con Vin Diesel nel ruolo di produttore esecutivo.

Il primo di questi progetti è già in fase avanzata presso Peacock, mentre gli altri tre sono in diverse fasi di sviluppo presso Universal Television. La scrittura del pilot della serie principale è stata affidata a Mike Daniels e Wolfe Coleman, duo che ha già collaborato in passato su Shades of Blue. Diesel ha spiegato che l’idea di espandere le storie dei personaggi storici (i cosiddetti “legacy characters”) è nata dalla volontà dei fan, ma che ha accettato la sfida solo dopo aver avuto la garanzia che l’integrità del marchio sarebbe stata protetta.

L’attore e produttore ha sottolineato quanto sia stato protettivo nei confronti della saga nel corso degli anni, ricordando come inizialmente avesse persino rifiutato di girare il primo sequel. Tuttavia, la nuova leadership di Donna Langley su NBCUniversal ha convinto Diesel che fosse il momento giusto per portare il concetto di “famiglia” nello spazio televisivo, garantendo lo stesso respiro internazionale e la qualità produttiva dei capitoli cinematografici.

Il futuro del franchise tra cinema, streaming e il finale della saga

Questa massiccia espansione televisiva non rallenterà i piani per il grande schermo. Mentre la saga si prepara a celebrare i suoi 25 anni con una proiezione speciale al Festival di Cannes, infatti, l’attenzione resta alta per l’ultimo capitolo cinematografico. Fast Forever, il capitolo finale della serie principale, ha già una data di uscita fissata per il 17 marzo 2028.

Con undici film all’attivo e oltre 7 miliardi di dollari incassati globalmente, l’obiettivo è ora quello di creare un ecosistema narrativo che colleghi i film alle nuove serie TV. Tra l’altro, va ricordato che, oltre ai progetti live-action, Diesel porta avanti una collaborazione diretta con Neal Moritz e Chris Morgan (storico sceneggiatore della saga) anche sulla serie animata presente su Netflix in collaborazione con DreamWorks.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare Fast & Furious in un franchise multimediale totale, capace di presidiare ogni piattaforma senza perdere l’adrenalina e i valori che lo hanno reso un fenomeno globale unico nel suo genere.