Fast and Furious 9 – The Fast Saga: recensione del nuovo capitolo della saga action

Nelle sale italiane è approdato Fast and Furious 9 – The Fast Saga, ennesimo capitolo della celebre saga action con protagonista Vin Diesel. Questa è la recensione.

Con ancora due capitoli pronti ad approdare al cinema nei prossimi anni, la saga Fast and Furious continua a spingersi ben oltre il limite, e questa volta tra veicoli indistruttibili, auto spaziali e scontri fraterni. Justin Lin è tornato nuovamente alla regia, siamo alla quinta direzione e “non sarà l’ultima”, così come Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris e Jordana Brewster. Tra i nuovi membri del cast, tra ritorni e new entry assolute, spazio per Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e John Cena.

In questo nuovo capitolo Dominic Toretto (Vin Diesel) si ritrova faccia a faccia col suo turbolento passato. La comparsa del fratello Jakob (John Cena) riapre una ferita nel cuore di Dom mai andata via, ma allo stesso tempo lo costringe a rimettere insieme la squadra per una nuova missione a limite dell’impossibile.

In una Hollywood oramai priva di nuove idee, e spesso costretta a seguire strade assolutamente scomode, la spettacolarità della saga Fast and Furious continua ad essere una costante importante. Sin dal successo del primo capitolo (2001), infatti, la saga avviata da Rob Cohen non ha fatto altro che evolversi, rimanendo sì legata ad un canovaccio narrativo stantìo e talvolta scontato, ma allo stesso tempo regalando al pubblico capitoli sempre ricchi di adrenalina, spettacolo e personaggi oramai entrati nel cuore degli appassionati. Ed è per questo motivo che Fast and Furious 9 non può che essere considerato un nuovo importante successo del colosso Universal Pictures, e questo a prescindere da quei difetti atavici che un franchise di questa portata si porta dietro oramai da sempre.

Justin Lin conosce benissimo la saga, tra pregi e difetti. Il regista difatti spinge ancora una volta sull’acceleratore e tira fuori un film prettamente legato allo spettacolo da sala, dove la narrazione lascia il tempo che trova e la recitazione rasenta spesso interpretazioni al minimo sindacale, e tutto ciò nonostante la presenza nel cast di attori di caratura mondiale. Non a caso stiamo parlando di Fast and Furious 9, un film dove Charlize Theron, Kurt Russell, Helen Mirren e Michael Rooker si accontentano di pochi minuti sullo schermo pur di far parte del nuovo capitolo dell’epopea cinematografica della famiglia Toretto.

Il fulcro della narrazione è ovviamente legata al turbolento passato di Dominic Toretto, tra la tragica morte del padre e l’odio verso il suo fratello Jakob, ma ciononostante sono sempre le auto a rubare l’attenzione del pubblico. Nel corso degli oltre 140 minuti di visione, infatti, Fast and Furious 9 offre al suo pubblico un numero impressionante di inseguimenti, esplosioni, combattimenti corpo a corpo e… udite udite un viaggio nello spazio con un’auto modificata, il tutto intervallato dalle tantissime inquadrature al viso sempre più accigliato di un Vin Diesel che di certo invecchia meglio del previsto.

La sceneggiatura risulta spesso frastagliata, in qualche modo forzata da scelte narrative al limite dell’incredibile. A tal proposito, è lecito chiedersi il perche di alcuni ritorni impensabili, e di battute scritte ad hoc per collegare il film ad avvenimenti passati, ma che in fondo risultano assolutamente fuori contesto. Ma come detto in precedenza, questa è la saga Fast and Furious.

Di certo i prossimi due capitoli avranno l’arduo compito di fare meglio, dal punto di vista della spettacolarizzazione, di Fast and Furious 9, e perchè no, dare un finale importante ad una saga che a modo suo sta facendo la storia di Hollywood.

Fast and Furious 9 - The Fast Saga Director: Justin Lin Editor's Rating:

3