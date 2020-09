Fast and Furious 9: Confermata la conquista dello spazio

Fast and Furious ci ha abituato a grandissime scene di azione, incredibili corse automobilistiche e fantasmagorici inseguimenti capaci di sfdare le leggi della fisica a noi conosciute, ma tutto ciò non basta.

Il regista Justin Lee, forte dell’esperienza maturata con il film Star Trek: Beyond da lui diretto, porterà, a quanto pare, i protagonisti addirittura nello spazio. Come, quando e chi varcherà i confini terrestri ancora non ci è dato di sapere.

A tal proposito, alcune voci erano già trapeleate grazie a velate ammissioni del rapper Ludacris durante un’intervista, voci ora confermate da Michelle Rodriguez che su Sirius MX, ha dichiarato:

“Non ci credo. Come avete fatto a scoprirlo? Vedete cosa succede? Le persone iniziano a parlare dietro le quinte. Quando un film non esce e lo si dimentica, le cose iniziano a saltare fuori. Nessuno doveva saperlo…”

aggiungendo che, purtroppo, non sarà lei ad andare nello spazio:

“… Comunque no, non sono così fortunata da andare nello spazio, ma almeno abbiamo avuto una sceneggiatrice e ci è stato mostrato un sacco di amore per questo film. E tutto questo grazie a… Justin Lin. Siamo riuscite ad ottenere maggiore attenzione per le ragazze nel film. Spero davvero che ciò si evinca dal risultato finale.”

Fast and Furious 9 – The Fast Saga

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

: Il film è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey. CAST : Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B. TRAMA : Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

: Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 2 aprile 2021.